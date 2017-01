Muñeca de Emma Watson como “Bella” desata ola de memes

Muchos seguidores de la hermosa Emma Watson esperan con ansias el estreno de la cinta “La Bella y la Bestia” pero eso no impide que sean exigentes y que se burlen de algún producto que no tenga mucha similitud con ella.

Esto es lo que sucedió con el lanzamiento de una muñeca inspirada en el personaje “Bella” personificado por Watson.

El diario electrónico The Huffington Post mostró una extraña muñeca del film pero el debate se inició cuando el fotógrafo estadounidense William Herrington, compartió la primera imagen redes sociales ya que los fanáticos se sorprendieron pero no gratamente.

La mayoría cree que es como una versión distorsionada de Emma, mucho más parecida al cantante canadiense Justin Bieber que a la artista.

THIS IS HORRIFYING! Disney WYD?! pic.twitter.com/XS1eSaL118 — jon starkgaryen (@Listen2Nique) January 7, 2017

when you order an emma watson doll online but a justin bieber doll in a yellow dress & a wig arrives instead pic.twitter.com/PUQUBXyufT — rebekka (@dolanschistad) January 7, 2017

That's Justin Bieber in a dress though pic.twitter.com/Psor2d6clS — Common Gay Boy (@CGBPosts) January 7, 2017