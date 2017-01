Paris Jackson está indignada con la caracterización de su padre en “Urban Myths”

La hija del “Rey del Pop” está indignada con la caracterización de Joseph Fiennes, como su padre, en Urban Myths.

La serie aborda, en tono de parodia, diferentes mitos urbanos de la política y la cultura, poniendo el foco en figuras que van desde Adolf Hitler (Iwan Rheon) hasta Bob Dylan (Eddie Marsan).

Paris Jackson no dudó en mostrar su descontento en redes sociales. “Me enoja que intencionalmente hayan querido insultar no solo a mi padre sino también a mi madrina Liz (…) ¿dónde está el respeto? Ellos trabajaron con sangre, sudor y lágrimas por años para dejar profundos y excepcionales legados. Da vergüenza la interpretación”, escribió Paris para luego destrozar a Fiennes: “Me siento ofendida, honestamente me dan ganas de vomitar, mi padre siempre hizo hincapié en lo mucho que lo enorgullecían sus raíces, nunca hubiese querido esto”.

@TheMJCast i’m so incredibly offended by it, as i’m sure plenty of people are as well, and it honestly makes me want to vomit. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 11 de enero de 2017

@TheMJCast it angers me to see how obviously intentional it was for them to be this insulting, not just towards my father, but my godmother liz as well — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 11 de enero de 2017

@TheMJCast where is the respect? they worked through blood sweat and tears for ages to create such profound and remarkable legacies. shameful portrayal — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 11 de enero de 2017

Sobre interpretar a Michael , Joseph Fiennes, expresó hace meses atrás que su interpretación se basó en una “libertad” para concebir algo diferente a lo establecido: “Yo lidio con la imaginación, entonces no creo que la imaginación deba tener reglas impresas”.

Acá te dejamos el tráiler d ela producción, ¿Qué te parece?