Woody Harrelson se une al elenco de la película de Han Solo

Este miércoles Disney confirmó que Woody Harrelson formará parte del elenco del nuevo spin-off de la saga de Star Wars, largometraje dirigido por Phil Lord.

Dicha producción se enfocará en la juventud de Han Solo. Hasta el momento se desconoce el papel que interpretará el actor estadounidense, sin embargo, se especula que sería el mentor del rudo contrabandista.

El filme que llegará a los cines en 2018, contará además con las actuaciones de Alden Ehrenreich (Beautiful Creatures), quien interpretará a Solo, Emily Clarke (Game of Thrones) y Donald Glover (Community), quién encarnará a Lando Calrissian.

Cabe señalar, que Harrelson es reconocido por sus papeles en Natural Born Killers, True Detective, Zombieland y No Country For Old Men.