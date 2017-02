Actriz Ingrid Parra realiza sensual desnudo para revista Viernes

La linda actriz Ingrid Parra quiso mostrar su escultural cuerpo realizando un sensual desnudo para la revista Viernes, publicación que circula junto a diario La Segunda.

La artista además comentó sobre su futuro laboral afirmando que “Con tanta teleserie extranjera no hay mucho campo laboral, por lo que no te puedes dar el lujo de decir que no a algún trabajo”.

“Si se abre la posibilidad de trabajar en teleseries, de panelista o animando algún programa juvenil, diré que sí de inmediato, porque uno vive de esto” dijo la chiquilla.