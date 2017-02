Cachate esta: Pornhub celebra “San Valentín” con acceso gratis al contenido premium

El sitio de internet para adultos Pornhub anunció un regalito de San Valentín para sus fieles seguidores, su contenido premium gratis. De esta forma, el portal de pornografía ofrecerá videos, películas de larga duración, y escenas exclusivas.

Para acceder a dicho contenido, los interesados deberán registrarse en el sitio solamente con su correo electrónico.

Cabe recordar, que el material estará disponible sólo 24 horas, por lo que finalizará el 15 de febrero.

¿Qué te pareció el anuncio?

PORNHUB PREMIUM IS FREE FOR EVERYONE ON VALENTINE’S DAY. LOVE YOURSELF. pic.twitter.com/nF7h9vL7Ds

— Pornhub ARIA (@Pornhub) 11 de febrero de 2017