Elenco de Matrix se reúne a 18 años del estreno de la cinta

18 años han pasado desde el estreno de trilogía cinematográfica Matrix .

Los actores de la cinta Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Laurence Fishburne se reencontraron el lunes pasado en la avant premier de “John Wick 2”, protagonizada por Reeves.

“Trinity” utilizó su cuenta de Instagram para compartir el especial momento, ya que publicó una imagen con la leyenda “Tengo que decir que amo a estos dos hombres increíbles. Agradecida”

Neo. Trinity. Morpheus. #TheMatrix reunites at the #JohnWick2 premiere! (Photo by Todd Williamson for @GettyImages and Getty Entertainment) pic.twitter.com/zdQJiAxug5

— John Wick: Chapter 2 (@JohnWickMovie) 31 de enero de 2017