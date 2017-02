Este domingo se realizará evento “Vamos Chile- Alto al Fuego” en Movistar Arena

Este domingo 12 de febrero se realizará el evento “Vamos Chile – Alto al Fuego”, el cual irá en beneficio de los damnificados por incendios de la zona centro sur del país.

Las entradas se pueden adquirir en Puntoticket y boleterías del Movistar Arena y su valor es de $5.000. El show tendrá una duración de 12 horas y contará con tres escenarios.

La cita comienza a las 10:00 horas con un bloque infantil con la música de Cantando Aprendo a Hablar, Kevin y Karla, Juanchi de “Playground” y Caro Ibarra de la serie argentina “Soy Luna”.

Luego continuarán, Luis Dimas, Marcos Llunas, y Eduardo Gatti Sinergia, María Colores y Consuelo Schuster.

Nicole, Denver, We Are the Grand, De Saloon, Saiko, DiaCero, Américo, Andrés de León, Leo Dan, Mario Guerrero, Pablito Ruiz, la Sonora de Tommy Rey, Tomo Como Rey y Leo Rey también estarán presentes en el escenario ubicado al interior del recinto.

A las 18:00 horas en el exterior del Movistar Arena también se dispondrá de un “stage”, el que contará con la presencia de Narea & Tapia, Aparato Raro, Upa!, Mamma Soul, (Me Llamo) Sebastián, Ases Falsos, Gondwana, La Fiebre, 8Monkys y Difuntos Correa.

Además habrá un escenario electrónico en el Salon Norte. Allí estarán DJ como Aldo Foschino, Ale Reeve, Felipe Villarroel, Groovera e Ignacio Aguirre, entre otros.