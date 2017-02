Shakira celebró su cumpleaños con la versión salsa de Chantaje

Este jueves 02 de enero la colombiana cumplió 40 años y escogió una “particular” forma de celebrarlo.

La artista aprovechó la oportunidad para compartir con sus fanáticos una nueva versión de la canción Chantaje, que canta junto al reguetonero Maluma.

Shakira utilizó redes sociales para anunciar la sorpresa. Espero que disfruten Chantaje Salsa y del piano de Chelito de Castro. Pura salsa brava! #chantajeSalsa /Hope you guys enjoy chantaje salsa with Chelito De Castro on te piano! Pura salsa brava! Shak, escribió junto a la publicación.

Cabe destacar, que Chelito de Castro es un reconocido músico colombiano.