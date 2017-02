Trollean a Nicole Kidman por “no saber aplaudir” en los premios Óscar

La ceremonia de los Óscar no sólo estuvo marcada por el grave error cometido por los conductores al nombrar como ganadora a “La La Land” en lugar de “Moonlight”, sino que también se vivió un “freak” momento para los televidentes, ya que al ver “aplaudir” a Nicole Kidman, no pudieron evitar el trolleo con ella.

Una de las teorías de los usuarios, del por qué la actriz aplaude una forma tan rara, es por los anillos que usa, los que al golpearse suenan y dañan sus manos.

Not sure what Nicole Kidman is trying to do here. pic.twitter.com/f8tYZ3yV2K

— Consequence of Sound (@coslive) 27 de febrero de 2017