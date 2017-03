Conductora de Canal 9 de Concepción sufre desmayo en vivo

La conductora del programa “Nuestra Casa” de Canal 9 de Concepción, sufrió un desmayo en vivo.

Mientras la chiquilla llamada Montserrat Ferrer estaba con su partener haciendo una entrevista de un momento a otro se desplomó dándose el manso porrazo.

Una vez más compuestita la Montse dijo: “me desmayé porque no había tomado desayuno. Me pegué con un mueble al caer (…) Me dolió por el golpe solamente”.