Finalmente se estrenó el tema principal de la octava cinta de la saga Rápido y Furioso.

La canción es interpretada por JBalvin, Pitbull y la cubana Camila Cabello, quienes pondrán el sabor latino con el sencillo “Hey Ma”, el que además forma parte del álbum The Fate of The Furious.

¡Acá te dejamos el video!