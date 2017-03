Estas son las tres candidatas para ser la nueva “Chica del dragón tatuado”

Sony anunció que el 5 de octubre del 2018 llevará a la pantalla grande The Girl in the Spider’s Web, la secuela de “Chica del dragón tatuado”, un libro de David Lagercrant.

El director será el uruguayo Fede Álvarez, quien estuvo a cargo de No respires (2016), coprotagonizada por el actor costarricense Daniel Zovatto.

Según informó Variety, Rooney Mara no volverá a interpretar a Lisbeth Salander, a pesar de ser nominada al Oscar por el papel y ya suenen tres nombres para reemplazarla : Scarlett Johansson, Natalie Portman y Alicia Vikander. ¿A quién prefieres?

Scarlett Johansson

Natalie Portman

Alicia Vikander