Fanáticos de The Walkind Dead se burlan por “efecto chanta” usado en la serie

The Walking Dead se caracteriza por tener espectaculares efectos especiales a la hora de ver a los zombies, pero los seguidores de la serie se indignaron y también se burlaron del “chanta” efecto especial usado en el capítulo emitido el pasado domingo donde apareció un ciervo.

El animal lucía tan falso que en redes sociales no tardaron en hacer memes para trollear el capítulo.

Mira acá la parte del “efecto especial” y los memes que dejó.