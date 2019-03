21 / marzo / 2019

Audio: Porque es todo un éxito cantemos juntos la “Suki Suki”

Porque se ha transformado en todo un éxito para los mañaneros de Los Magníficos acá les queremos dejar la letra completita del tema del momento “Suki Suki”.

Así que todos vacilemos y activemos nuestro día cantando de lo lindo porque ¡somos el escuadrón de la felicidad!

SUKI 2018

-Aquí estoy me atrasé otra vez!

Fue mucha leche y cereal también

Poca bencina y los tacos después

Si hasta … Se me paró, se me paró, se me paró el reloj!

Una chiva, inventa una chiva…

Pucha el baño se hace chico aquí, (quien)

Y mi papito con un taaarro e miel

Ya vamos tarde y no importa total

Somos familia feliz

Familia feliz, y vamos a sonreir

Suki Suki Suki , ya son las Suki Suki

Lista la mochila

Yo todavía no

Suki, Suki , Suki por las Suki Suki

Tomaré un atajo, no por ahí no

Suki , Suki, Suki re por las Suki , Suki

Por la puerta chica… Ya dije por ahí no

Suki, suki, Suki ya son las Suki, suki

Pícala, pícala, apúrate par favar!