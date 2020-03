El pasado lunes se emitió el tercer episodio de el programa Yo Soy de CHV el cual busca al mejor imitador del país.

José José, el ‘Puma’ Rodríguez y Raphael fueron parte de los artistas que intentaro convencer al jurado compuesto por Cristián Riquelme, Myriam Hernández y Antonio Vodanovich. Pero uno de los participantes llamó bastante la atención tanto de los televidentes como de Vodanovich esto por imitar a Mon Laferte.

Esteban Trujillo se presentó en el escenario como la cantante chilena, lo que generó la reacción de Riquelme, aludiendo a un “error” al pronunciar el nombre de la premiada artista nacional. No obstante, él explicó a qué se debía.

“Yo hago fletes y mi diosa es Mon Laferte. Todo el día canto sus canciones. Este es mi personaje y quiero hacerle un homenaje“, contó el chiquillo pasando a interpretar la canción Amor Completo.

Pero el hombre no alcanzó a terminar su número, ya que el jurado en su totalidad apretó el botón rojo para eliminarlo. Luego, el exanimador de Viña tomó la palabra, algo molesto.

“De homenaje nada, al contrario esto es un mal chiste. Ojalá que la promoción de tu flete te sirva, pero este escenario no es para reírse de un artista”, fue categórica Antonio.

“Salió mal, pero sé que en algún momento saldrá bien. Igual les agradezco por escucharme”, fueron las palabras de despedida del joven:

Como era de esperar esto fue de lo más comentado en redes y en su mayoría criticando la parodia del participante por imitar a Mon:

#YoSoyChv me parece una falta total de respeto a la tele audiencia haber permitido la presentación del individuo que se presentó como imitador de monlaferte, aunque no soy admirador de su música, me pareció un desatino inaceptable de parte de la organización y @CHV…

