El esposo de la actriz Josefina Monatané se lanzará como candidato a la alcaldía por Vitacura.

Así es ya que Darko Peric, quien es actor de profesión, hará su candidatura de la mano del Partido Ciudadano.

En entrevista con La Cuarta Peric contó que lo meditó mucho “porque no es fácil” ser candidato. Pero luego añadió que su “vocación inicial es trabajar por un Chile mejor, con nuevas caras. No quería quedarme en Twitter no más, y ser un aporte real”.

Además dijo que no había estado acercado a la política hasta que fue el llamado «Estallido Social». “Creo que eso me sirvió para darme cuenta que Chile necesitaba y que tenía que participar de ese cambio, porque uno siempre se quedaba fuera de estos cambios. Pero después del 18-O uno decidió involucrarse para no quedarse donde siempre”, añadió.

Sus contrincantes

Camila Merino (Evópoli), quien ganó las primarias de Chile Vamos, y Rodrigo Araya (Partido Republicano) serán quienes competirán contra él por la alcaldía. Según el también empresario, los dos son “súper buenos contrincantes”.

“Ambos son súper jugados y activos, pero lo que me diferencia con ellos es que soy vecino, emprendedor y he tomado riesgo, metido en cultura. Creo que lo que necesita Vitacura es eso, esa visión”, afirmó Peric.

Luego añadió: “Para mí el diálogo es lo principal y para tenerlo se debe escuchar a la gente de la comuna. Mi programa será el diálogo, calidad de vida y pymes. Necesitamos construir una comuna en la que el alcalde escuche a los vecinos».