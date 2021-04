Los auditores no se pierden la oportunidad de cantar al aire en Radioactiva.

En este nuevo audio te traemos una vez más las bellas voces de nuestros conductores, Lucho Hernández y JL Godoy cantando el «Suki Suki» de hoy en Los Magníficos.

Pero no solo eso, sino también a nuestros increíbles auditores de Radioactivas con sus entonadísimas voces. Aunque igual siempre escuchamos un poquito de todo, no podemos mentir. Y es que cada día nuestros amigos se ponen más y más ocurrentes con sus letras y ritmos ah, ¡todos unos artistas!.

Algunos de nuestros auditores incluso nos contaron que les dolía la guiatita por ahí con su propio ritmo del «Suki Suki». Pero a otros también se les pasa la mano po’ cabros, no podemos andar hablando así de Nelson Mauri. pero al final de todo, «Todos somos magníficos» con el «Suki suki» lumbar».

Canta con el audio de Los Magníficos junto a los auditores, y conoce más historias de la familia Radioactiva:

Letra «Suki Suki»

-Aquí estoy me atrasé otra vez!

Fue mucha leche y cereal también

Poca bencina y los tacos después

Si hasta … Se me paró, se me paró, se me paró el reloj!

Una chiva, inventa una chiva…

Pucha el baño se hace chico aquí, (quien)

Y mi papito con un taaarro e miel

Ya vamos tarde y no importa total

Somos familia feliz

Familia feliz, y vamos a sonreir

Suki Suki Suki , ya son las Suki Suki

Lista la mochila

Yo todavía no

Suki, Suki , Suki por las Suki Suki

Tomaré un atajo, no por ahí no

Suki , Suki, Suki re por las Suki , Suki

Por la puerta chica…

Ya dije por ahí no

Suki, suki, Suki ya son las Suki, suki

Pícala, pícala, apúrate par favar!

Recuerda que puedes sintonizar a Los Magníficos de Radioactiva de lunes a viernes, de 07:00 a 09:00 horas. Y si estás fuera de Chile, puedes escucharnos online AQUÍ.

Acá te dejamos el tema del escuadrón de la felicidad: