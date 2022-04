«Thor: Love and Thunder»: Marvel estrenan el esperado primer teaser

Desde hace tiempo que los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) jan rogado por el lanzamiento del primer tráiler de «Thor: Love and Thunder»; con la esperanza de echar un vistazo a lo que Taika Waititi tiene reservado para la cuarta entrega de la saga del dios del trueno.

Los primeros indicios sobre lo que mostrará la nueva película de Marvel llegaron con una nueva línea de juguetes; y fue entonces que los fans comenzaron a sospechar que el tráiler pronto llegaría. Afortunadamente, tenían razón, ya que la espera terminó oficialmente con el primer teaser de «Thor: Love and Thunder».

Las estrellas de la nueva película de Thor

Chris Hemsworth no solo regresa como Thor, sino que Natalie Portman regresa como Jane Foster, Tessa Thompson como Valkyrie, Jaimie Alexander como Lady Sig y se espera que algunas de las estrellas de Guardianes de la Galaxia aparezcan en la película. Además de los muchos favoritos que regresan, Thor: Love and Thunder contará con Christian Bale como Gorr, el God Butcher. También se anunció que Russell Crowe aparecerá en la película, y el actor reveló en abril pasado que interpretará a Zeus.

El director Taika Waititi aseguró que «Thor: Love and Thunder» enfatizó que es «la película más loca» que jamás haya hecho, según reportó Radio Futuro.

En esa línea, Waititi aseguró: «bueno, únicamente entre [yo y] tú y los lectores, he hecho algunas locuras en mi vida. He vivido, como, diez vidas. Pero es la película más loca que he hecho».

«Si escribiste todos los elementos de esta película, no debería tener sentido», agregó, «es casi como si no debiera hacerse. Si entras en una habitación y dices: ‘Quiero esto y esto y este.’ ¿Quién está en esto? Esta gente. ¿Cómo vas a llamarlo? Love And Thunder. Quiero decir, nunca volverías a trabajar. Tal vez yo no lo haga después de esto», agregó.

Finalmente, Waititi aseguró: «Es muy diferente a ‘Ragnarok’. Es más loco. Te diré qué es diferente. Habrá mucha más emoción en esta película. Y mucho más amor, y mucho más trueno. Y mucho más Thor, si has visto las fotos».

«Thor: Love & Thunder» está programada para llegar a los cines el viernes 8 de julio.