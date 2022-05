Leiah: ¿Cuál es el origen de la hija de Lisandra Silva?

Este jueves pasado Lisandra Silva anunció la llegada al mundo de su segundo bebé y su primera hjita, Leiah. Un día después del Día de la Madre, había anunciado más complicaciones de su embarazo tras 39 semanas de gestación.

Pero finalmente acabó su sufrimiento y comenzó una época de felicidad junto a la hermanita menor de Noah. «LEIAH LIVLI 🤍 11/05 Llegaste a nuestras vidas en una tarde de mayo para enamorarnos Y completar nuestra felicidad. Te amamos tanto 💕», expresó la cubana durante la tarde de este jueves un día después del nacimiento de su bebita.

¿Cuál es la procedencia del nombre de la pequeña Leiah?

Fue a comienzos de este año cuando reveló el sexo de su segundo bebé, junto a una habitual y emotiva fiesta con el bailarín Raul Peralta. Después de este importante evento, la influencer abrió la casilla de preguntas de sus historias de Instagram tal como es habitual.

Allí uno de sus millones de seguidores en su red social, le consultó la razón del nombre de su bebita que estaba a meses de nacer. En esa instancia, muchos pensaron que tenía relación con la Princesa Leia, la protagonista de Star Wars; pero Lisandra Silva tenía otra respuesta inesperada para muchos.

«Leiah proviene de ‘Leya’, que significa León (…) Me gustaba ‘Freya’, así que comenzamos a buscar variantes. Me gusta como suena, un nombre corto, con mucha personalidad y tiene de Lia y Noah», explicó la ex chica reality a través de sus historias de Instagram según rescató Corazón.

En esa misma linea, continuó revelando que «¡tiene un lindo significado! Lo escogió Raúl». Asimismo, contó un detalle que decepcionó a sus seguidores fanáticos del cine. «Nunca vi Star Wars, así que no tiene nada que ver con la princesa Leia», remató Lisandra Silva mediante la red social.