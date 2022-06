¡Esto se descontroló! Fan de Arjona le muestra los pechos mientras cantaba «Desnuda» en Miami

La cosa cada vez más se está descontrolando en los conciertos de Ricardo Arjona. El experimentado cantante tiene en la lista de canciones de sus shows su clásico «Desnuda», y ya desde hace un tiempo vienen una fans quitándose la ropa mientras el guatemalteco su canción.

Andrea Vivas es el nombre de la fanática que se hizo famosa primero, después de hacerse viral hace un par de semanas cuando quedó en ropa interior blanca durante el concierto de Ricardo Arjona en Dallas, Texas. Pero esa vez no era la primera vez que lo hizo, ni tampoco la última.

Pero la autodenominada «fanática loca de Arjona» no fue la única que cometió una locura por su artista favorita. Esto ya que una cubana encendió las redes después de quitarse la ropa y no quedar solamente en lencería, sino que totalmente desnuda.

Paró de cantar

Rocío Gallardo es el nombre de la chica que sorprendió nuevamente a Ricardo Arjona durante su concierto en Miami, precisamente el mismo show al que no pudo ir la primera fanática conocida por quedar ropa interior en desnuda.

Durante la presentación del guatemalteco, el cantante aseguró que había confundido la letra y la fanática presente el show de Miami gritó que estaba con su esposo, y que él la dejaba. Ricardo Arjona siguió cantando cómo si nada.

«No fue la acción, sino el valor que toma salirse de tu zona de confort. Ayer fueron mis pechos, pero mañana es un cambio financiero para mi familia, o cualquier decisión, se que tengo las AGALLAS, para hacerlo», expresó Rocío Gallardo en su cuenta de Instagram después de subir el impresionante momento en el concierto.

Asimismo, aseguró que tenía a su esposo a la derecha e incluso a su suegra al otro lado, quien precisamente sale en el video donde la fanática se emocionó. «Saber 100% que tienes el apoyo de tu esposo, y no importante un BLEDO EL QUE DIRAN (…) Mi momento, mi instante, y hacer a @ricardoarjona confundirse, UFFFF. Ya, no mas que me reviento de emoción», remató la motivada fan del guatemalteco a través de su red social.