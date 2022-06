Fernanda Godoy revelará duro momento de su relación: «Yo la embarré»

«De Tú a Tú» emitió uno de sus más recientes capítulos durante este pasado domingo 19 de junio. Allí Martín Cárcamo llevó a cabo una profunda entrevista el experimentado periodista deportivo, Pedro Carcuro, quién se sinceró sobre diversos aspectos de su vida.

Y resulta que finalizado este capítulo, tal como ocurre cada semana, se emitió un adelanto del siguiente episodio que tendrá a un actor de la escena nacional; Fernando Godoy. El actor conversará con el «rubio natural» sobre muchos temas personales; sin embargo, unos destacaron principalmente en el adelanto de Canal 13: El duro momento que vivió en la relación con la madre de su hija, Ornella Dalbosco, y el cáncer de su madre.

El cáncer de su madre y salud mental

Fernando Godoy dialogará con Martín Cárcamo sobre diversos puntos de su vida. El extracto del siguiente episodio mostró al también comunicador hablando de los cambios en su vida y sus aprendizajes. Tal como el reciente diagnóstico de su madre, quién padece un cáncer.

«Soy de muchos amigos, tengo hartos amigos, me consideraba que los tenía. Pero ahora me di cuenta que no, recién. Las cosas de la vida, el cáncer de mi mamá. Salió hace muy poquito», expresó el actor.

Asimismo, quién se hiciera famoso como «Nachito Larraín» en la comedia «Casado con Hijos», también conversará extendidamente sobre la salud mental. Específicamente sobre los complejos momentos que ha tenido que vivir en el último tiempo.

«Me destrozaron, me quitaron todo lo que pensaba que yo hacía. Necesito estar bien yo, tener abrigo, comida y poder entretener a los demás», le confesó al «rubio natural».

El duro momento con la madre de su hija

Otro de los puntos relevantes que tocó en su conversación con Martín Cárcamo, fue acerca de su relación con Ornella Dalbosco. Ella es madre de su hija Lua y con quién espera su segundo bebé en la actualidad.

«Yo la embarré, la perdí, me porté mal», aseguró Fernando Godoy según rescató Corazón. Todo en el adelanto del nuevo episodio del programa de Canal 13 que se emitirá el próximo domingo 26 de junio.