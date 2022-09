«Que la felicidad sea tu fiel compañera»: Carolina Arregui por carta de su exmarido

Carolina Arregui fue la más reciente y primera invitada a Socios de la Parrilla. El programa de conversación y distensión de Canal 13, liderado por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

La actriz fue recibida con todo el cariño de sus amigos y el inicio de la conversación fue marcada por el reencuentro televisivo de Carolina y Jorge. Esto ya que ambos fueron protagonistas en la recordada telenovela «Brujas», transmitida por Canal 13 en 2005.

En medio de risas y anécdotas, ambos recordaron los momentos vividos en las producciones dramáticas de esta casa televisiva.

Le bajó el dedo a la animación

En relación con la actuación, la artista confesó que actuar es lo que más le acomoda. Mientras que los otros roles que ha realizado en televisión, como la animación, no le acomodan.

«Han sido unas pasadas… no me siento cómoda, me gustan las teleseries. Sentirme con la responsabilidad de conducir un programa no es lo mío, prefiero hacer personajes. Me gusta más actuar», señaló.

Asimismo, Saavedra se refirió a que ambos, Jorge y Carolina, son actores autodidactas y lograron tener una tremenda trayectoria en las teleseries nacionales. En esa misma línea, la actriz reflexionó que es difícil.

«Cuando estás frente a tus pares y tú no le ganaste a nadie; pero te ganaste el cariño y la confianza de la gente porque estás haciendo un personaje. Esto (actuar) también es una cuestión que se lleva en la sangre», agregó señalando también que es muy importante tener un cierto carisma para la interpretación.

Su relación personal y laboral del pasado

Carolina Arregui reveló que en lo personal, fue complicada la relación con sus pares. Pues, ella era pareja de Óscar Rodríguez, famoso director de producciones dramáticas de Canal 13.

“Eso era una gran presión, porque yo tenía que demostrar que realmente estaba ahí porque había talento, porque tenía dedos para el piano, porque me gustaba», relató la actriz.

El gran momento gracias a su Óscar Rodríguez

Continuando con los sentimientos de emoción y afecto, la invitada protagonizó otro intenso momento en el programa. Su ex marido y padre de sus tres primeros hijos, el director de teleseries íconos de Canal 13, Óscar Rodríguez, le envió una conmovedora carta que fue leída por Pancho Saavedra.

En esta misiva, Rodríguez recordó parte de la vida que tuvieron juntos, hace más de 30 años. Tanto en el trabajo como en lo familiar, destacando que siempre los va a unir el amor incondicional que sienten hacia los hijos y nietos que tienen en común. Además, alabó el talento que la acompañó desde sus inicios, logrando ser una linda y destacada actriz.

«Tenemos grandes recuerdos y espero que la felicidad esté siempre contigo, que la felicidad sea tu fiel compañera en toda tu vida», fueron algunas de las palabras dedicadas por Óscar a la artista, quien, muy emocionada y llena de lágrimas en los ojos, agradeció este significativo gesto.

Ella, por su parte, destacó: «Óscar es una persona noble, fue un buen papá y un buen compañero», expresó en el espacio de conversación de Canal 13.

Cabe recordar que Óscar trabajó con Carolina en variadas telenovelas, dirigiéndola en proyectos emblemáticos como «Los títeres», «Ángel malo», «Semidiós» y «Marrón glacé», entre otras.