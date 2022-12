«Yo sentía que tenía la vida perfecta»: Daniela Aránguiz se sinceró en Buenas noches a todos

El pasado 14 de diciembre, el popular programa de TVN tuvo la presencia de Daniela Aránguiz, uno de los rostros televisivos más comentados de los últimos días a nivel nacional.

Esto debido a que las recientes polémicas entre Anita y Angie Alvarado en contra de Daniela Aránguiz, todavía están teniendo repercusiones en el mundo de la farándula, motivo por el cual la ex chica Mekano fue la estelar invitada de Buenas noches a todos.

Las frases que dejó Aránguiz

Al partir la entrevista, el principal tema tocado por Eduardo Fuentes fue el reciente conflicto anteriormente mencionado. Ante eso, Daniela dejó en claro que esto se sentía como un retroceso en su vida, mencionando que ella no es la misma persona que hace 10 años. «A mí esto no me ayuda en nada, por lo contrario, me quita de mi posición», expresó la mujer.

«Al abrir estas puertas de cosas antiguas bajas de edad», continuó la ex de Jorge Valdivia , explicando que este tipo de problemas quitan todo el avance que ella habría tenido en los últimos años.

«Como mujer no tienes la misma cabeza a los 20 que a los 30 años, a esta edad no quieres callar, nadie te puede hacer callar. A esta edad la tolerancia cambia y ya no aceptas que alguien hable de ti, sin tener derecho», concluyó.

La situación con Jorge Valdivia

La entrevista no quedaría solamente ahí, ya que posteriormente se tocaría el tema de su relación con el «Mago» Valdivia.

Recordemos que la participación del ex futbolista en toda la polémica, se debe a la aventura que tuvo con Angie Alvarado cuando era la pareja de Daniela Aránguiz.

Respecto a ese tema, la ex Mekano dejó caer más de una fuerte frase sobre como el tema marcó su vida.

«Pensé que me había casado con el hombre perfecto, que éramos bendecidos con todas las cosas que nos estaban pasando y de repente me llega un balde de agua fría, lo que más me duele es que durante muchos años se decía que yo perdonaba por regalos económicos y eso duele», fue una de las frases de Aránguiz.

Posteriormente, respondiendo a las mismas críticas sobre su interés, mencionó: «Eso es totalmente falso, es cosa de preguntarle a cualquier abogado qué es lo que le conviene a una mujer estando casada con bienes conyugales, con la situación que tenía Jorge, si era mejor estar casada o separada, yo era una niña».

Angie volvió a la carga

Además de lo anteriormente mencionado, Aránguiz dio a conocer que Angie Alvarado habría vuelto a buscar a Jorge Valdivia la última vez que vino a Chile.

«Creo que ahora cuando vino a Chile también le mandó. Ahora, cuando ella está tan feliz, casada y todo, ahora cuando vino a ver a su mama que estaba enferma, también le manda mensaje», contó Aránguiz.

Aunque frente a esto, la mujer expresó: «Ella se quiso meter ahí y yo me aburrí de quedarme callada ¿Hasta cuándo más tengo que aguantar que la gente me basuree? Siento que no me lo merezco, no voy a aguantar que se digan cosas mías», sentenció la mujer, según lo consignado por La Cuarta.