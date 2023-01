El preocupante aviso de «Turrón» en su vuelta a la TV: «Poquito me queda»

El recordado humorista nacional Mario Moreno, popularmento conocido como «Turrón», el cual es su nombre en el ámbito del humor, reapareció en televisión después de mucho tiempo.

Durante dicha aparición el hombre aprovechó de dar a conocer el delicado momento de salud en el cual se encuentra.

La preocupante confesión de «Turrón»

Como se mencionó en un principio, todo el hecho ocurrió durante lo que fue la transmisión más reciente de Contigo en la mañana, misma en la que Juan Pablo Queraltó se encontraba realizando su respectivo despacho en Cartagena.

Según consignó La Cuarta, «Turrón» se habría encontrado de manera sorpresiva con el periodista, momento que no desaprovechó para contar un poco más sobre su actual vida.

Tal y como explicó el humorista que brilló en Viña del Mar, actualmente su humor estaría centrado en un foco distinto, siendo de carácter más sano y un poco más familiar. «Tenemos un humor totalmente distinto, tenemos Millenium Show para rato… bueno, a mí poquito me queda, pero estamos bastante bien».

Dicha frase, llamó mucho la atención del equipo del matinal, motivo por el cual se le preguntó acerca de su estado de salud.

Ante dicha pregunta, «Turrón» fue bastante claro y no tuvo miedo en hablar sobre el mismo. «De salud he estado delicado. Me operaron el 20 de diciembre. Me dio un infarto al miocardio agudo y estoy con el 80% del corazón irreversible. Tengo el 20% bueno, pero hacia arriba. Salí el 3 de enero. Tengo que portarme bien. No fumo, no tomo, así que bien, tirando para arriba nomás, aprovechando los últimos tiempos que van quedando», explicó.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, sus participaciones en los eventos, se mantiene viva, a pesar de que ya no aparezca en televisión. «No sé qué pasa, yo me siento vetado en la televisión, pero vamos a distintos eventos a beneficio».

Tras esto, el equipo del canal le aclaró que eso no sería de aquella forma y que podía volver a la TV cuando lo deseara.

Revisa el momento aquí