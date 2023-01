«La gente me pedía volver»: ex chica reality es la undécima confirmada para Aquí se Baila

Las novedades relacionadas con la nueva versión de Aquí se Baila no paran, pues desde Canal 13 sumaron a otra participante. Se trata de una ex chica reality que tiene experiencia en programas de esta índole, y que se sumará a los 10 nombres ya confirmandos.

Se trata de ni más ni menos de Nicole Moreno. La chica fitness fue la nueva anunciada entre el grupo de famosos que demostrará sus grandes habilidades para la danza. «Luli» es la undécima ratificada para Aquí se Baila, además de los famosillos ya revelados: Tomás González, Lisandra Silva, Nicole Gaultier, Fernanda Garcés, Hernán Contreras, Janis Pope, Kurt Carrera, Daniela Nicolás y Christell Rodríguez.

El esperado regreso de Luli a la pantalla chica

La figura televisiva se integrará al que será su primer programa de competencia de baile en siete años. Esto último después de ser parte previamente de «Fiebre de baile» en 2009 y 2011, y de «Bailando» en 2016.

«Amo bailar. Lo voy a dar todo, con mucho amor y pasión», adelantó la ex reina de Viña.

«Volver a la televisión para mí es como todo de nuevo. Yo creo que la gente me pedía volver», reveló la chica fitness.

Según Nicole Moreno, su nuevo físico, totalmente tonificado y muscular, será una ventaja a la hora de bailar, ya que tiene más energía que antes y se alimenta mejor. Así lo ha notado en sus primeros ensayos.

«Cuando hay una energía distinta, y un equipo rico y positivo, todo fluye. Estoy contentísima con mi coach y mi bailarín, y los demás participantes son todos secos», opinó Luli.

Además, la ex chica reality destaca que, gracias a su presencia en redes sociales, ha logrado constatar el cariño que la gente le tiene.

«Estoy feliz porque me lo hacen saber todo el tiempo. Tengo seguidores power de la nueva generación, jóvenes de 20 o 25, y me muestran su amor, me dicen que por mí empezaron a ir al gimnasio. Me encanta incentivar a la gente a que nutra su cuerpo. Quiero ser una referente del ‘querer es poder'», sostuvo la chiquilla.