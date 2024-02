Premios Grammy 2024: Aquí te dejamos la lista completa de ganadores

Durante la jornada de este 4 de febrero, se realiza una nueva jornada de los reconocidos Premios Grammy. En este caso, celebrarán su 66.ª edición.

Con respecto a la ceremonia, esta tiene lugar en Los Ángeles, mientras que su conducción irá de la mano de Trevor Noah.

Pero esto no es todo, ya que los Premios Grammy 2024 también tendrán sus respectivas presentaciones. Dentro de las que destacan artistas como Dua Lipa y Billie Eilish. Aunque claro, puede que tengamos algunas sorpresas.

A continuación, te dejamos la lista de nominados para los Premios Grammy 2024, los cuales te actualizaremos en cuanto se conozcan a los ganadores en directo.

Grabación del año

Billie Eilish – What Was I Made For?

Boygenius – Not Strong Enough

Jon Batiste – Worship

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Victoria Monét – On My Mama

Álbum del año

Boygenius – The Record

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

Jon Batiste – World Music Radio

Lana Del Rey – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo – Guts

SZA – SOS

Taylor Swift – Midnights

Canción del año

Billie Eilish – What Was I Made For?

Dua Lipa – Dance the Night

Jon Batiste – Butterfly

Lana Del Rey – A&W

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Mejor Artista Nuevo

Coco Jones

Gracie Abrams

Fred Again..Ice Spice

Jelly Roll

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Mejor interpretación pop solista

Miley Cyrus – Flowers

Mejor interpretación de pop de dúo/grupo

Labrinth Featuring Billie Eilish – Never Felt So Alone

Lana Del Rey Featuring Jon Batiste – Candy Necklace

Miley Cyrus Featuring Brandi Carlile – Thousand Miles

SZA Featuring Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Taylor Swift Featuring Ice Spice – Karma

Mejor álbum de pop vocal

Kelly Clarkson – Chemistry

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo – Guts

Ed Sheeran – – (Subtract)

Taylor Swift – Midnights

Mejor Grabación Dance/Electronic

Aphex Twin – Blackbox Life Recorder 21f

Disclosure – Higher Than Ever Before

James Blake – Loading

Romy & Fred Again.. – Strong

Skrillex, Fred Again.. & Flowdan – Rumble

Mejor Grabación Pop Dance

Bebe Rexha & David Guetta – One in a Million

Calvin Harris Featuring Ellie Goulding – Miracle

David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray – Baby Don’t Hurt Me

Kylie Minogue – Padam Padam

Troye Sivan – Rush

Mejor Canción Rap

Doja Cat – Attention

Nicki Minaj & Ice Spice ft. Aqua – Barbie World

Lil Uzi Vert – Just Wanna Rock

Drake & 21 Savage – Rich Flex

Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Mejor álbum Latin Pop

AleMor – Beautiful Humans, Vol. 1

Gaby Moreno – X Mi (Vol. 1)

Maluma – Don Juan

Pablo Alborán – La Cuarta Hoja

Paula Arenas – A Ciegas

Pedro Capó – La Neta

Mejor álbum Música Urbana

Rauw Alejandro – Saturno

Karol G – Mañana Será Bonito

Tainy – Data

EN DESARROLLO…