Conmoción tras muerte de destacada actriz recordada por protagonizar recordada popular teleserie emitida por Canal 13

Recientemente, se dio a conocer una lamentable noticia. Resulta que este domingo 1 de diciembre, falleció la actriz colombiana Sandra Reyes, producto de un cáncer de mamas.

La intérprete 49 años y fue parte de destacadas como producciones como «Clase aparte» (1994), «Me llaman Lolita» (1999), «Pedro el escamoso» (2024).

La partida de Sandra Reyes ha generado gran impacto en Colombia y Latinoamérica. Cabe destacar que muchos la recuerdan por su rol interpretando a la doctora Paula en «Pedro el escamoso», que era emitida por Canal 13.

Cabe destacar que la partida de la actriz fue comunicada por parte de su representante, Claudia Flórez.

«Todo el talento y equipo de @CFRepre y yo en particular lamentamos la partida de nuestra querida Sandra. Abrazamos y acompañamos a su familia y a todos sus amigos y colegas en estos momentos», señaló.

Muere la destacada actriz Sandra Reyes

Sandra había sido diagnosticada de cáncer de mama. Sin embargo, de acuerdo a lo que le señaló su amigo y excolega Miguel Varoni a Noticias Caracol, la actriz no se sometió a quimioterapia. De acuerdo a T13, esto se debería al estilo de vida de Reyes, quien estaba conectada con la naturaleza y cultura hippie.

«Ella vivió siempre a su manera (…) Nada más lejano a la doctora Paula que Sandra Reyes, y nunca, en tres años, me dijo: ‘Es que no estoy de acuerdo con la doctora Paula (…). Nunca juzgo'», dijo el intérprete al medio ya nombrado.

Además, Miguel Varoni compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, el que acompañó con una fotografía de cuando eran parte de «Pedro el escamoso».

«Hasta siempre, mi Doctora Paula… Sumercé, no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la bendiga. Siempre estará en mi corazón», señaló.

Es importante señalar que según informó Canal 13, los restos de Sandra Reyes van a descansar en su finca de Ubaté, ubicada en la provincia de Cundinamarca.

También te puede interesar: Raquel Castillo, «La mujer de las 5.000 imitaciones» reapareció en TV: Vive en Perú y «podría ser Primera Dama»