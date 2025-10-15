¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana?: Iván Torres sorprende tras revelar el pronóstico para las próximas jornadas En la mañana de este miércoles, el meteorólogo de Mega reveló cómo se espera que esté el tiempo durante los próximos días en la capital. ¿Vuelve la lluvia en Santiago? Revisa a continuación.