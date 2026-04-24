Fran Maira comparte desgarrador mensaje tras protagonizar grave accidente y revela estado del motociclista: «No se lo deseo a nadie»

Recientemente, Fran Maira compartió una publicación en su cuenta de Instagram, en el cual se refirió al grave accidente que protagonizó en febrero de este años en Lo Barnechea. Instancia, en la que chocó a un motociclista que quedó grave.

De este modo, la cantante y figura de TV contó lo que sucedió aquella noche.

«El 23 de febrero, a las 10 de la noche, estaba preparando mis cosas para el otro día, ya que tenía ensayo para Fiebre de Baile, y en 24 horas, a esa misma hora, estaba sentada en una esquina viendo como alguien estaba luchando por su vida, ahí entendí cómo la vida en un segundo te puede cambiar», indicó Fran Maira.

La joven señaló que sintió el choque como «si un meteorito se hubiera caído arriba de mi auto».

«Me quedé congelada y no sabía qué hacer, no entendía lo que había pasado, pero de un segundo al otro empiezo a ver que todo el mundo se empieza a acercar, a mirar y grabar», añadió Fran Maira.

El relato de Fran Maira

La cantante dio a conocer que luego del accidente llamó a su padre, debido a que estaba sola. Además, contó que una mujer le dijo que se bajara del auto por que estaba botando liquido.

«Ahí atiné y entendí lo que había pasado (…) lo primero que hice fue intentar acercarme a Mayerson, pero él ya estaba rodeado por muchas personas, pues habían llegado los bomberos en segundos», expresó Fran Maira.

En este sentido, reconoció: «En estos 59 días que han pasado, literalmente, me caí en un hoyo, no encontraba la salida. Saber que hay una persona herida, con familia detrás, y saber que yo estoy involucrada, es súper duro y no se lo deseo a nadie»,

Por otro lado, la influencer dio a conocer que su familia se ha contactado con la familia del motociclista. Sin embargo, no lo ha podido ver, ya que está internado en una unidad clínica, en la que solo pueden verlo sus familiares.

«Hoy estoy más agradecida que nunca porque Mayerson está con vida y se está recuperando, para mí eso es lo más importante», indicó Fran Maira.

«Así que quiero agradecer a toda la gente que me apoya (…) Dios está conmigo y Mayerson, es un camino que aún no termina, pero tengo toda la fe de que él se va a recuperar», finalizó la cantante urbana.

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