Crisis en Colo Colo: Futbolista fue detenido tras protagonizar grave accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol

Durante la madrugada de este domingo, Leandro Hernández, delantero de 21 años de Colo Colo, fue detenido tras protagonizar un accidente de tránsito. Esto en la comuna de Providencia, en la región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, el futbolista circulaba por la intersección de avenida Los Leones con Pocuro cuando habría cruzado una luz roja y colisionado con otro vehículo.

Cabe recordar que Colo Colo juega este domingo ante Ñublense, en lo que podría significarle el campeonato nacional. Sin embargo, Leandro Hernández se encuentra en recuperación por una lesión en su tobillo, razón por la que no viajó con el plantel.

Leandro Hernández protagonizó accidente de tránsito

El choque dejó personas lesionadas en ambos automóviles. Debido a sus heridas, el conductor del segundo vehículo tuvo que trasladarse hasta un centro asistencial, aunque su estado no reviste riesgo vital.

El teniente Francisco Cabezas, jefe de la Subcomisaría de Providencia Sur, entregó antecedentes del procedimiento y confirmó que el jugador manejaba bajo los efectos del alcohol.

Al respecto, el funcionario policial señaló: “Conducía en estado de ebriedad, con 1.2 gramos de alcohol en la sangre específicamente, y que en este momento, se encuentra detenido”.

Por su parte, Andrea Contreras, fiscal adjunto de la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Oriente, informó que las personas involucradas sufrieron lesiones, pero ninguna presenta riesgo vital.

La persecutora también explicó que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, uno de los conductores habría cruzado la intersección con luz roja. El conductor permanece detenido mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Finalmente, el choque continúa bajo investigación y las autoridades deberán determinar cómo ocurrió y las eventuales responsabilidades de los involucrados.

Leer también: Escándalo remece a figura de TV: Denunció a su expareja futbolista por supuesta agresión física a su hija de 11 años

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google