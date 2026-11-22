Marcela Vacarezza confirmó que dejará Alfombra Roja, programa de espectáculos de Canal 13 conducido por Nacho Gutiérrez y Millaray Viera, que volvió en octubre de este año tras el final de Hay Que Decirlo.

La panelista permanecerá en el espacio hasta fines de diciembre, fecha en que termina su contrato, y decidió no extender su participación.

Marcela Vacarezza sorprendió tras anunciar su salida de Alfombra Roja

En conversación con El Filtrador, la psicóloga explicó que se trata de una determinación que tomó después de evaluar distintos aspectos de su vida personal y profesional.

“Mi contrato siempre fue hasta diciembre y decidí avisar que no renovaría. Pensé harto en la decisión. Y estoy muy contenta y tranquila”, expresó.

Durante la entrevista, Marcela Vacarezza abordó las especulaciones sobre su salida, especialmente por las recientes controversias en las que se ha visto involucrada, incluido su enfrentamiento con Francisca García-Huidobro.

En ese contexto, descartó: “No tiene nada que ver con el equipo ni el programa”, aseguró.

“Las polémicas tienen una cuota de incidencia porque no me gusta verme involucrada en cosas así gratuitamente, pero no es lo más importante”, explicó.

Respecto a los factores que finalmente la llevaron a no renovar su contrato, la psicóloga señaló que “son razones personales, de tiempo y de sentirme feliz”.

Pese a su salida, Marcela Vacarezza podría regresar ocasionalmente al programa, especialmente durante febrero, en el contexto del Festival de Viña del Mar.

Por otra parte, Alfombra Roja prepara modificaciones en su panel. Según fuentes que citó El Filtrador, Gissella Gallardo se incorporaría al espacio a comienzos de diciembre.

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