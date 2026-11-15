«Yo habría terminado separado, vuelto loco…»: José Miguel Viñuela reveló la inesperada oferta que recibió para entrar a programa de TV

José Miguel Viñuela sorprendió al revelar que recibió millonarias ofertas para participar en dos realities de Canal 13, aunque finalmente decidió no aceptar ninguna de ellas.

Durante una conversación con Danilo 21 en su podcast Juzgamos y nos funamos, el actual rostro de Chilevisión recordó los acercamientos que tuvo con la estación televisiva.

“Me llama un productor ejecutivo, que ya me había llamado hacía un par de años para ofrecerme ser parte de un reality de Canal 13. (…) No te explico la cantidad de plata que me ofrecieron, que yo igual dije: pago las deudas“, confesó.

José Miguel Viñuela reveló la inesperada oferta que recibió para entrar a reality

La primera propuesta fue para ingresar a Palabra de Honor, donde buscaban aprovechar su personalidad y sentido del humor. Sin embargo, el animador rechazó la invitación: “Yo habría terminado separado, vuelto loco, solo… Dije no“, recordó.

Posteriormente, recibió una nueva oferta para participar en Vecinos al Límite. Inicialmente, pensó que lo buscaban para realizar alguna actividad puntual.

“Qué rico, gracias, cuéntame cuál es la dinámica que quieres que haga”, respondió en aquella oportunidad.

“Queremos que entres como integrante”, le plantearon, según su relato. Ante esto, Viñuela volvió a rechazar la propuesta.

Su nuevo proyecto en Chilevisión

Tiempo después, el comunicador recibió otro llamado que terminó cambiando sus planes profesionales.

Según explicó, se reunió con el ejecutivo Ignacio Corvalán en un café, donde le ofrecieron: “Fue muy bonito lo que me dijeron y siempre lo agradezco, porque fue como: ‘Sentimos que ya fue suficiente el tiempo tuyo de aprendizaje, creemos que eres un buen animador y que tienes todas las condiciones y queremos que seas el nuevo animador de Gran Hermano‘”, recordó.

“Hueón, casi me pongo a llorar en el café mismo“, confesó.

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