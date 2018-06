28 / junio / 2018

Mia Khalifa mostró su transformación física y ya suma más de un millón de “likes” en Instagram

La exactriz de cine para adultos demostró cómo ha cambiado su físico a sus cortos 25 años.

La más reciente publicación de Mia Khalifa en Instagram sorprendió a sus más de 8 millones de seguidores. Es que la exactriz de cine para adultos compartió una foto en la que mostró su “antes y después” de ingresar a la industria del porno.

En la imagen doble, Khalifa dio ha conocer cómo ha cambiado su físico a lo largo de sus cortos 25 años. Antes la actriz tenía unos kilitos de más y no estaba tonificada, a diferencia de la figura que consiguió una vez que se hizo famosa.

Una publicación compartida de Mia K. (@miakhalifa) el 26 Jun, 2018 a las 2:39 PDT

“La vida es acerca del equilibrio. Para mí, es equilibrar mi pasión y mi amor por la comida con mi salud. La gente me pregunta todo el tiempo cómo me mantengo delgada: No son ‘buenos genes’ o un ‘metabolismo joven’. Son cinco días de trabajo en el gimnasio cada semana para poder comer libre de culpa cada pocos meses. La clave es trabajar duro y comer carbohidratos”, explicó Mia en la foto.

La publicación de la libanesa ya supera el millón de “likes” en la red social de fotos y se llenó de comentarios positivos por su constancia para verse bien y estar saludable.

Fotos: Instagram.