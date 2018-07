20 / julio / 2018

Antonella Ríos luce su trabajada figura en ropa interior

Antonella Ríos (43) es muy activa en redes sociales y suele compartir con sus seguidores las distintas actividades que realiza.

Por otra parte la actriz hace un tiempo que modificó su alimentación y realiza bastante ejercicio, es por eso que quiso mostrar sus avances con una imagen en ropa interior. Donde además de lucir una trabajada figura, aprovechó de enviar un mensaje para motivar a las mujeres.

“Siéntete orgullosa de lo que eres, agradecida de lo que tienes, paciente de lo que aún no llega, pues lo que es tuyo te busca… Un salud por todas las mujeres que día a día luchan, se esfuerzan y malabarean la vida …#somospower #mujeres #aldesnudo #orgullosas #libres #compañeras. El trabajo duro da frutos y yo estoy en esa. Sin retroceder. Go go go”, escribió Antonella.

“Regia”, “Se pasó usted…. es la envidia de algunas, siga así y que jamás la detengan. Un abrazo”; “Qué lindo el mensaje que das de perseverancia”; “Linda Anto”; “Reconfortantes palabras”; “Maravillosa”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.