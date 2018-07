04 / julio / 2018

Comienzan las clasificatorias nacionales rumbo a “Just Dance World Cup 2019”

En una convocatoria abierta para todos los gamers que ansían mostrar su talento a través de su pasión por la música en Just Dance, FestiGame Coca-Cola, junto a Ubisoft, inician su proceso de clasificatorias que llevará a los mejores exponentes del país a competir en Espacio Riesco, desde el 3 al 5 de Agosto, por un cupo para la final sudamericana rumbo a la Just Dance World Cup 2019.

Para que ningún fanático del videojuego Just Dance se quede sin participar, se efectuarán dos clasificatorias previas a FestiGame Coca-Cola, estas se llevarán a cabo los días domingo 8 y domingo 15 de julio, ambos días a partir de las 10AM y se desarrollará en el Teatro Coca-Cola City, ubicado en el Barrio Bellavista (Dardignac 0165, Providencia, Santiago). Es importante destacar que estas dos clasificatorias son gratuitas y no requieren de una inscripción previa. Los cupos serán limitados, por lo que se sugiere llegar con anticipación para conseguir cupos en la fase de clasificación. Los requisitos para participar son: ser mayor de 18 años. Los menores de edad podrán participar siempre y cuando sean mayores de 13 años y asistan acompañados de un adulto que tenga sobre 21 años de edad. Menores de 12 años no podrán participar de la competencia.

A través de estas dos primeras fechas de clasificación, saldrán 4 clasificados (2 por cada domingo de competencia) para asistir a la fase final durante FestiGame Coca-Cola.

Para quienes no logren asistir a cualquiera de estas dos fases iniciales, durante FestiGame Coca-Cola existirán nuevas oportunidades para clasificar. Adquiriendo tu entrada al evento, podrás participar de las fechas de clasificación que se realizarán el día Viernes 3 y Sábado 4 de Agosto. A través de estas fechas de clasificación, se conocerán a 4 nuevos clasificados, para un total de 8 finalistas, que disputarán la Gran Final Nacional de Just Dance el día Domingo 5 de Agosto en FestiGame Coca-Cola.

Finalmente, quien logre quedarse con el título de campeón se coronará como nuestro representante chileno en la Final Sudamericana. Esta se efectuará durante el evento Argentina Game Show 2018, en Buenos Aires, Argentina, a fines del mes de octubre, y será esta instancia la que otorgará al ganador un cupo para participar de la Just Dance World Cup 2019, que se realizará en Brasil.