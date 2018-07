09 / julio / 2018

Y la cosa sigue: Denisse Malebrán arremete nuevamente contra Carola de Moras

La conductora se refirió a los dichos de la cantante en el programa “Llegó tu hora” de TVN en su Instagram, obteniendo una fuerte respuesta.

Sin dudas, el tema que ha marcado la pauta de los distintos medios nacionales durante las últimas semanas, ha sido el de las acusaciones de acoso sexual al director de cine, Nicolás López.

Pero también, se han generado distintas polémicas alrededor de ésta, como es el caso de lo que pasó con Carola de Moras, quien en su programa, el matinal de CHV, dio su opinión sobre este tema, diciendo que “por lo que conozco a Nicolás, es que él, claro, es de tallas subidas de tono, de tallas que cualquier persona puede mal entender, pero es su sentido del humor” añadiendo además, “si Nico me tiraba una talla, yo lo entendía como una talla, nunca me sentí violentada, nunca me sentí pasada a llevar”.

Estas declaraciones generaron diversas críticas tanto en la audiencia como por parte de otros artistas, siendo la más dura, la cantante Denisse Malebrán, quien en el programa “Llegó tu hora” de TVN, se refirió en crudos términos a la animadora, acusándola de “trivializar” la situación.

Pero Carola, lejos de quedarse callada, se defendió utilizando la plataforma de Instagram.

Una publicación compartida de Carolina De Moras (@carolademoras) el 5 Jul, 2018 a las 8:43 PDT

Una publicación compartida de Carolina De Moras (@carolademoras) el 5 Jul, 2018 a las 8:56 PDT

Una publicación compartida de Carolina De Moras (@carolademoras) el 5 Jul, 2018 a las 9:02 PDT

Y el conflicto no terminó ahí, pues Denisse reafirmó sus dichos y respondió a Carola de Moras por redes sociales de forma bastante drástica, incluso, señalando que debía “cuestionarse” su rol de comunicadora y asegurando que habla por muchas mujeres que han sufrido abusos.

Sobre los descargos de Carolina de Moras refiriéndose a mi opinión en el último capítulo de #LlegotuhoraTVN hice una reservada respuesta en mi cuenta de Instagram (fotos) pero dado que no ha cesado el ir y venir de juicios sin contexto, va mi respuesta en el siguiente hilo: pic.twitter.com/wnOoSPTf8H — Denisse Malebran (@denissemalebran) 6 de julio de 2018

Como comunicador hay que hacerse cargo de la forma, que puede producir rechazo. No sólo por decir que le crees a denunciantes quedas libre de contrarestar situaciones de agresiones y acoso con tus historias personales, lo que se lee como cuestionamiento a lo ocurrido (“a mí no”) — Denisse Malebran (@denissemalebran) 6 de julio de 2018

Si a ella le parece que no se puede discrepar con eso, con una manera “liviana” de abordar el abuso, entonces debería cuestionarse su rol de comunicadora porque parte de su trabajo tiene que ver con que no todos estarán de acuerdo. Yo no lo estoy y lo dije respetuosamente #Sería — Denisse Malebran (@denissemalebran) 6 de julio de 2018

Con mucho dolor he tenido que apoyar, acompañar y contener a mujeres muy cercanas que han sufrido abuso sexual. Sé el dolor que les podría provocar -y a mí- el escuchar a alguien en televisión contrastar sus historias de abuso con declaraciones como las de DMoras. Por ellas hablo — Denisse Malebran (@denissemalebran) 6 de julio de 2018

Fotos: Instagram