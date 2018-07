27 / julio / 2018

Este es el método que Tom Holland usa para ponerse en forma para Spider-Man

Actualmente Tom Holland se encuentra grabando “Spider-Man: Far From Home” la secuela de su cinta en solitario como el héroe arácnido. Y obviamente para el rol su estado físico debe estar al 100%. Por eso eligió seguir una técnica muy usada por los actores de acción en Hollywood, pero que los expertos desaconsejan fuertemente.

Esta técnica se llama “deshidratarse” y consiste en tomar mucha agua por varios días y luego dejar de tomar totalmente. Así de esa forma los músculos se marcan más en el cuerpo. Holland a través de su Instagram explicó con más detalles el proceso. “Es una forma de hacerte parecer que estás en mejor forma de la que estás. Lo que haces es beber ocho litros de agua al día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes…. no, no viernes. El martes paras de tomar agua por completo”.

Luego agregó que “vas al baño todo el tiempo, y cuando dejas de tomar agua igual vas al baño porque tu cerebro no compensa que no estás tomando tanta agua como antes. Entonces te despiertas el viernes y no tienes agua en el cuerpo en absoluto y luces como si estuvieras en buena forma”.

Pese a esto, el actor confesó que no se siente bien haciendo esta técnica, sino que como está grabando “Far From Home” tiene que estar con el traje puesto todo el día, por lo que se le hace muy complicado ir al baño. Así que aseguró que nunca más volvería a intentar “deshidratarse” y llamó a todos su seguidores a no realizarlo.

Te dejamos a continuación el video: