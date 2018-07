17 / julio / 2018

Harta cerveza y carne: así es la “canasta poderosa” del asado mundialero regalado por Luksic

Uno de los ganadores reveló todo lo que contiene el asado familiar sorteado por el empresario .

El empresario Andrónico Luksic finalmente premió a un total de 152 usuarios de Twitter con un asado familiar por acertar al podio del Mundial de Rusia 2018.

El empresario anunció el domingo, tras la final de la Copa del Mundo, la nómina con los ganadores, quienes acertaron que los tres primeros lugares sería para Francia, Croacia y Bélgica.

Y luego de un intenso mes de fútbol , ya tenemos el cómputo de los ganadores del Gran Asado !! Fueron 152 los visionarios que apostaron por el podio 1.Francia, 2.Croacia, 3.Bélgica. Felicidades y atentos a sus Twitter que ya los están contactando. A disfrutar el asado en familia! — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) 15 de julio de 2018

Uno de los afortunados fue Carlos Ceballos, de La Florida, quien en conversación con el diario Las Últimas Noticias reveló qué incluía este premio.

“Participé por la curiosidad, por el fútbol y acerté con los tres primeros lugares. El viernes me ubicó una periodista de Andrónico para pedirme mis datos y, este lunes a las 10 de la mañana, me contactaron del Jumbo de La Dehesa y me lo trajeron a la casa”, explicó el feliz ganador

Don @aluksicc le cuento que me llego el asado mundialero que me gane!. Muchas gracias y lo disfrutaremos en su nombre. pic.twitter.com/eAOwcUmBsE — Carlos Ceballos (@cceballos_l) 16 de julio de 2018

La canasta para los ganadores incluye lomo vetado, dos botellas de pisco, cuatro de vino tinto, una de blanco, 30 cervezas, sietes bebidas grandes, dos bolsas de carbón, salchichas, chorizos, prietas, longanicillas, pollo, malaya de cerdo, un costillar, pan para los choripanes, papas, tomate, cebolla, ají, mayonesa, ketchup y sal. Además de un chocolate y un set de cuchillos parrileros.

Foto: Redes sociales.