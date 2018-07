“Jar Jar Binks” consideró suicidarse tras bullying por “Star Wars”

04 / julio / 2018

“Jar Jar Binks”, personaje de Star Wars sin duda ha sido el que más anticuerpos ha generado entre los fanáticos. Sus apariciones en la segunda trilogía de la saga desencadenaron una ola de odio contra la criatura interpretada por el actor Ahmed Best.

Pero estos comentarios negativos no le fueron indiferente al artista sino que tuvieron un fuerte impacto en su vida al punto de haber pensado en el suicidio como una opción

“El próximo año se cumplen 20 años desde que enfrenté una represalia mediática que hasta el día de hoy sigue afectando a mi carrera. Este es el lugar donde estuve a punto de terminar con mi vida. Aún es difícil hablar de esto”, escribió Best en su cuenta de Twitter, junto a una imagen donde aparece con su hijo.

El actor agregó que “sobreviví y este pequeño es mi regalo por sobrevivir. ¿Sería esta una buena historia para mi programa en solitario? Haganmelo saber”.

Cabe destacar que en 2017 el actor dio una entrevista a Wire en donde revelaba haber recibido amenazas de muerte por parte de fanáticos de “Star Wars”. “Había gente que se me acercaba y me decía ‘tú destruiste mi infancia’. Eso es algo difícil de escuchar para alguien de 25 años”, explicó en aquella oportunidad.

20 years next year I faced a media backlash that still affects my career today. This was the place I almost ended my life. It’s still hard to talk about. I survived and now this little guy is my gift for survival. Would this be a good story for my solo show? Lemme know. pic.twitter.com/NvVnImoJ7N

— Ahmed BEst (@ahmedbest) 3 de julio de 2018