18 / julio / 2018

Polémica por presentador que le ofreció a su hija participar en una orgía en programa de TV

Silvio Santos en uno de los presentadores más famosos en Brasil, pero actualmente se encuentra en medio de una gran polémica que ha afectado la popularidad de su espacio “Programa de Silvio Santos”, el cual se emite desde 1963 en el país carioca.

El episodio ocurrido el domingo pasado, cuando Santos le ofreció a su hija Patricia Abravanel participar en una orgía junto a él. “¿Sabes lo que es una orgía? Todo el mundo borracho: Helen borracha, Mara borracha (por las invitadas presentes), Patricia (su hija) borracha…” Comenzó.

Al ver lo que su padre estaba diciendo, la joven le respondió. “No me metas en ese plan”, pero el animador no paró con los comentarios. “Nosotros dos y ellas cinco”. Finalmente Patricia se levantó y dejó el panel “me voy a retirar, no participo más con este grupo de personas”.

Pero no terminó allí, ya que cuando el incómodo momento terminó y la joven volvió al set, Santos nuevamente la increpó diciéndole: “Deja de fingir: te expulsaron de la escuela porque salías con todos los estudiantes”.