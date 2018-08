21 / agosto / 2018

Así luce Kylie Jenner sin maquillaje ni relleno de labios

La socialité estadounidense posó al natural para la revista Vogue y el resultado sorprende a sus seguidores.

Kylie Jenner comenzó a dar que hablar entre todo el clan Kardashian, cuando con solo 17 años se realizó una serie de intervenciones estéticas.

La socialité, hoy de 21 años, retocó sus caderas, barbilla, ojos y pechos siendo su cirugía más criticada por su familia el relleno de labios.

Fue justamente esta última intervención la que Jenner decidió dejar atrás a principios de julio, mostrando sus labios “al natural” en algunas fotografías que compartió a través de sus redes sociales. Y ahora, para oficializar su decisión, posó para la versión australiana de la revista Vogue.

Una publicación compartida de Vogue Australia (@vogueaustralia) el 18 Ago, 2018 a las 5:18 PDT

Según contó en la edición, gran parte de sus nuevas decisiones se desencadenaron de su maternidad. “Creo que la forma en que veo la vida ha cambiado desde que me convertí en mamá. Pienso más en el futuro (…) de hecho, me siento como si me quisiera más después de tener a Stormi”, explicó.

Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 17 Ago, 2018 a las 9:09 PDT

En la sesión, Kylie se mostró más sencilla y natural, usando un vestuario más clásico que se aleja de la ostentosa ropa deportiva, vestidos ajustados o prendas reveladoras que suele usar.

Pero también se trata de una estrategia de mercado, ya que la nueva línea de cosméticos de Kylie es “más suave” y “natural”.

Fotos: Instagram.