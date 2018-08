17 / agosto / 2018

Daniella Chávez y sus malas experiencias en castings: “He llorado”

Daniella Chávez siempre está haciendo noticia ya sea por sus sensuales imágenes o por sus declaraciones. En esta oportunidad la lindura quiso referirse a las últimas denuncias que han realizado mujeres contra directores de televisión, donde se han revelado supuestos hechos de acoso y abuso sexual, los cuales son investigados por Fiscalía.

En este marco la modelo en entrevista con el sitio Ar13, aprovechó de contar malas experiencias que ha vivido en en procesos de selección con directores, los mismos que le han ofrecido trabajos en la TV.

Si bien no dio nombre la chiquilla dijo que algunas ocasiones, se fue llorando a su casa porque los proyectos ofrecidos “no eran serios”.

“Hay muchos trabajos que también se me ha llamado y me he dado cuenta en el momento que no es nada serio. Y finalmente pierdes tu tiempo, me he ido a la casa y he llorado porque digo solamente es por mi físico, por mi cuerpo me llaman y quieren realmente otra cosa”, explicó.

Agregando que “En realidad es otra cosa la que están buscando. Es penoso para las mujeres, entonces es bueno que ahora se esté hablando y que las mujeres se están atreviendo, sobre todo las actrices”.

Cabe recordar que hace unos días la rubia había expresado su oposición a que el actor Daniel Alcaíno (Yerko Puchento) sea considerado para presentarse en el próximo Festival de Viña del Mar, indicando que eso sería “premiar a alguien que ha hecho daño a mujeres y hombres”.

En su última declaración, Chávez aseveró que aún existe miedo, por parte de las mujeres, a denunciar hechos como el acoso sexual, pero que la situación puede cambiar si hay unión.

“A las mujeres siempre se nos dice ‘que tú lo provocaste tal vez’.Entonces siempre van a buscar el por qué y no van a decir realmente ‘él se quería aprovechar, él quería darte el papel pero solo si te acostabas con él”, concluyó.