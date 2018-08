21 / agosto / 2018

La línea de ropa de Alexis Sánchez que hizo enfurecer a los hinchas del Manchester United

“Contratamos a un modelo por 500 mil libras a la semana”, fue uno de los furiosos tuits que le dedicó la hinchada de los Diablos Rojos.

Alexis Sánchez no lo está pasando muy bien en Inglaterra. El Manchester United aún no puede despegar y el chileno no ha tenido una campaña muy regular en el club inglés.

Pero ahora ocurre que son los hinchas quienes están furiosos con el futbolista. Esto luego que el propio Sánchez usara sus redes sociales para publicar el lanzamiento de su propia línea de ropa, justo después de su ausencia en el partido de los Diablos Rojos contra el Brighton el domingo recién pasado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexis Sanchez (@alexis_officia1) el 23 de Jul de 2018 a las 11:52 PDT

“Contratamos a un modelo por 500 mil libras a la semana”, fue uno de los furiosos tuits que se pudieron leer en las redes sociales y que destacó el medio inglés Manchester Evening News.

Otro, comparó a Sanchez con el chileno Ángelo Henríquez, quien fue comprado por los Diablos Rojos en 2012 y que jugó con los juveniles del plantel. “Henríquez es el mejor chileno que hemos tenido y ni jugó un partido”, fue lo que se pudo leer en las redes sociales.

La reacción de los hinchas fue tan fuerte que Sánchez terminó borrando sus dos publicaciones sobre su línea de ropa.

Foto: Instagram