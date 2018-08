23 / agosto / 2018

Revisa los estrenos de Netflix para septiembre

Como cada mes los fanáticos de Netflix esperan con ansias conocer las novedades que llegarán a la popular plataforma de streaming.

Entre los estrenos más destacados en septiembre, encontramos la miniserie Maniac, protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill. Además llegarán las segundas temporadas de Marvel – Iron Fist, Ingobernable y El Marginal.

Entre las cintas más esperadas están Carol, Ant-Man, y la argentina El último Elvis.

Acá te dejamos el listado completo:

Series

– Las chicas del cable: Temporada 3 (7/9/2018)

Después de la tragedia, Lidia lucha por un ser querido, Carlota encuentra su voz, Ángeles trabaja encubierto y Marga descubre atributos que no creía tener.

– Maniac: Miniserie (21/9/2018)

Dos extraños quedan inmersos en un desconcertante estudio farmacéutico que se sale de control. Protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill.

– Marvel – Iron Fist: Temporada 2 (7/9/2018)

La Mano ya no está, pero Chinatown quedó desprotegida frente al embate de las guerras territoriales, ahora Danny tiene que salir a defender las calles de Nueva York.

– BoJack Horseman: Temporada 5 (14/9/2018)

BoJack regresa a la pantalla como la estrella de “Philbert”, una nueva serie de detectives producida por Princesa Carolyn. Pero sus demonios están fuera de control.

– Ingobernable: Temporada 2 (14/9/2018)

Emilia apunta contra el líder de un imperio narco mientras lucha por reunir a su familia y disminuir la corrupción del país.

– Atypical: Temporada 2 (7/9/2018)

Mientras Elsa y Doug enfrentan las consecuencias de una crisis matrimonial y Casey se adapta a su nueva escuela, Sam se prepara para la vida posgraduación.

– American Vandal: Temporada 2 (14/9/2018)

Tras el éxito del primer documental, Peter y Sam buscan un nuevo caso y se deciden por un nauseabundo misterio en un instituto de Washington.

– El marginal: Temporada 2 (28/9/2018)

En esta nueva entrega, que promete más crudeza, se descubre cómo Diosito y Mario Borges llegaron al penal y con ayuda de Antín, le disputan el control al Sapo.

– The Good Place: Temporada 3 (28/9/2018) (Estreno semanal)

Eleanor está a punto de reunirse con Chidi. ¿Podrán ayudar Michael y Janet sin poner en peligro todo el sistema?

– La catedral del mar (1/9/2018)

Durante el siglo XIV en Barcelona, un siervo determinado a alcanzar la libertad y la riqueza provoca el desdén de la clase noble y la sospecha de la Inquisición.

– Gotham: Temporada 4 (1/9/2018)

A medida que los criminales de Gotham salen de las sombras, Gordon y Bullock intentan controlar el caos (con la ayuda de Bruce).

– How to Get Away With Murder: Temporada 4 (1/9/2018)

Aún en recuperación por la reciente tragedia, Annalise acepta un nuevo caso. La vida de todos sufre un vuelco cuando salen a la luz impactantes verdades del pasado.

– Ash vs. Evil Dead: Temporada 2 (3/9/2018)

Ash regresa para enfrentar a los Deadites en su natal Elk Grove, en donde deberá aliarse con un antiguo enemigo.

– The World’s Most Extraordinary Homes: Temporada 2, Parte A (14/9/2018)

Piers y Caroline viajan a Portugal, Suiza, Japón y Estados Unidos para conocer hogares extraordinarios con una arquitectura singular.

– The Good Cop (21/9/2018)

Tony Jr. es un buen policía. Su inmoral padre, el oficial retirado Tony Sr. lo aconseja sobre todo: desde su trabajo hasta sus relaciones amorosas.

– DC’s Legends of Tomorrow: Temporada 3 (11/9/2018)

Tras causar un caos en el tiempo, las Leyendas se enfrentan a un nuevo reto proveniente de Rip Hunter y del Buró del Tiempo, que se ha apoderado de la Waverider.

– Marvel – Inhumans: Temporada 1 (1/9/2018)

El reino de Attilan está bajo ataque. ¿Podrá la familia real de una raza de monstruos genéticos repeler a los invasores y acabar con la amenaza interna?

– Supergirl: Temporada 3 (10/9/2018)

Kara y Lena Luther fortalecen su amistad. Mientras tanto, Supergirl enfrenta a un terrible villano con extraordinarios poderes.

– Anatomía de Grey: Temporada 14 (1/9/2018)

A medida que los doctores vuelven al hospital recientemente renovado, la relación de Meredith con Nathan se complica de manera sorprendente.

– Marvel – Runaways: Temporada 1 (25/9/2018)

Runaways relata la historia de Nico, Karolina, Molly, Chase, Alex y Gertrude, seis chicos que apenas se soportan, pero que deben unirse contra sus padres, los villanos.

– Once Upon a Time: Temporada 7 (25/9/2018)

Es el comienzo de un nuevo capítulo. Henry ya es adulto y vive en Seattle, donde se mueve en el tiempo para aprender sobre su pasado.

Películas

– Nappily Ever After: El rizado camino a la felicidad (21/9/2018)

Violet lo tiene todo: el trabajo perfecto, la relación perfecta, el pelo perfecto; hasta que un día entiende que con la perfección no alcanza.

– Sierra Burgess es una loser (7/9/2018)

Shannon Purser (Barb, en Stranger Things) interpreta a Sierra, la chica inteligente de la escuela que se junta con la más popular para conquistar al chico que le gusta.

– La tierra de hábitos constantes (14/9/2018)

Tras dejar su trabajo y a su esposa para encontrar la felicidad, Anders comienza una búsqueda para volver a ensamblar las piezas de su vida fracturada.

– En carne propia: Los últimos días de Stefano Cucchi (12/9/2018)

Stefano Cucchi pasó sus últimos días tras las rejas por un delito menor en Roma. Historia basada en hechos reales.

– Hold the Dark (28/9/2018)

Un naturalista viaja a un remoto pueblo de Alaska para buscar a los lobos que mataron a un niño local y pronto se ve atrapado en un misterio estremecedor.

– Marvel – Ant-Man (1/9/2018)

Un ladrón en libertad condicional se roba un traje que lo transforma en un insecto con poderes sobrehumanos, pero su rival usa la misma tecnología como arma de guerra.

– Jason Bourne (9/9/2018)

Nuevamente este antiguo espía perseguido por el gobierno debe enfrentarse a un malvado plan cibernético y resolver el misterio que rodea la muerte de su padre.

– Carol (1/9/2018)

Una adinerada mujer casada y la empleada de una tienda inician un romance prohibido en los años cincuenta, provocando al mismo tiempo tanto tristeza como una alegría liberadora.

– Francisco: El padre Jorge (1/9/2018)

Una periodista española investiga la vida de Jorge Mario Bergoglio, desde su infancia en Argentina y su arzobispado hasta su papado como Francisco.

– El último Elvis (1/9/2018)

Elvis Gutiérrez es una estrella. Su habilidad en el escenario revive al rey del rock en todo su esplendor.

– 12 horas para sobrevivir: El año de la elección (9/9/2018)

Una candidata a la presidencia quiere terminar con una tradición que permite una noche de violencia al año. Por eso, ahora corre peligro y debe luchar por su vida.

– La maldición de Thelma (1/9/2018)

Una devota estudiante universitaria se encuentra inesperadamente atraída a una compañera de clase y comienza a mostrar señales de que posee habilidades sobrenaturales.

– The Most Assassinated Woman in the World (7/9/2018)

En el París de los treinta, una actriz famosa por sus sangrientas escenas de muerte en el teatro se enfrenta a un misterioso acosador y a los fantasmas del pasado.

– Hacia lo desconocido (13/9/2018)

Un astronauta solitario en la primera misión a Marte tripulada por humanos intenta sobrevivir tras una catástrofe en pleno vuelo.

– Born to Be Blue: La historia de Chet Baker (18/9/2018)

Esta biografía poco convencional narra la vida del legendario trompetista y leyenda del jazz Chet Baker, capturando su pasión y sus luchas con la adicción.

– Brooklyn: Un amor sin fronteras (15/9/2018)

La vida de una joven irlandesa se transforma cuando llega a vivir a Nueva York en los cincuenta. Pero cuando su hogar la llama de regreso, su corazón se siente dividido.

– Mi abuela (1/9/2018)

Una enérgica abuela de espíritu libre pasa el día intentando sacar de apuros a su nieta embarazada a expensas de familiares y amigos.

– Los popstar nunca se detienen (9/9/2018)

La vertiginosa vida de una estrella del rap sufre un revés tras el fracaso de su nuevo álbum, pero él rápidamente pone en marcha su regreso y se reúne con su banda.

– Testamento de juventud (15/9/2018)

Una aspirante a escritora y el joven con el que creció pasan por la vorágine de la Primera Guerra Mundial y experimentan amor, pérdida y un destello de esperanza.quincy

Documentales y especiales

– Quincy (21/9/2018)

La vida y trayectoria del emblemático productor musical Quincy Jones quedan plasmadas en este documental biográfico dirigido por su propia hija, Rashida Jones.

– Chef’s Table: Volumen 5 (28/9/2018)

En esta serie nominada al Emmy, conoce a las estrellas culinarias del mundo que redefinen la gastronomía con platillos innovadores y postres impactantes.

– City of Joy (7/9/2018)

En un Congo devastado por la guerra, mujeres víctimas de abuso sexual buscan sanar en City of Joy, un centro que las ayuda a recuperar su identidad y fortaleza.

– Jane (12/9/2018)

Imágenes nunca antes vistas revelan nuevos aspectos de los inicios de Jane Goodall, su revolucionaria investigación e imperecedero legado como primatóloga.

– Mountain (1/9/2018)

Este documental con impresionantes imágenes y una narración que invita a la reflexión, nos lleva a las cimas de algunas de las montañas más fascinantes del mundo.

– Boca Juniors confidencial (14/9/2018)

Docuserie sobre la potencia del fútbol mundial Boca Juniors que se enfoca en la relación entre el cuerpo técnico y el plantel en medio de la lucha por campeonatos.

– D.L. Hughley: El contreras (18/9/2018)

En su nuevo stand up en el Merriam Theater de Filadelfia, el cómico D.L. Hughley habla de política, Pantera Negra, su educación y mucho más.

– 12 de julio de 1998: El día perfecto (1/9/2018)

Fanáticos del fútbol francés, celebridades y atletas recuerdan los eventos del 12 de julio de 1998, el día en que “les Bleus” levantaron la Copa Mundial por primera vez.

– Sepultura Endurance (18/9/2018)

A tres décadas de su debut, el grupo Sepultura (thrash metal con sonido brasileño), revisita sus orígenes en Belo Horizonte y demuestra su vigencia en el escenario.

– Walk with Me (1/9/2018)

Una comunidad en Francia dirigida por el maestro budista zen Thich Nhat Hanh ofrece un vistazo a la vida monástica y a la práctica de la atención plena.