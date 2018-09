21 / septiembre / 2018

El “problema” que tiene Bad Bunny a raíz de su fama y éxito musical

El puertorriqueño reveló que todos los días lo llaman para que participe en una colaboración.

Bad Bunny se ha convertido en todo un éxito de ventas y su popularidad es indiscutida. Sin embargo, en una reciente entrevita el puertorriqueño confesó que la fama le han traído un curioso “problema”.

El “Conejo Malo” habló con la revista estadounidense Complex junto al colombiano J Balvin, donde reveló que todos los días lo llaman para que participe en una colaboración.

“Ya dejo de sorprenderme porque ya tanto… O sea, tú no tienes… Tú no te imaginas la cantidad de artistas grandes y no grandes que a mí me llaman todo el día”, dijo el artista que ha tenido colaboraciones junto a Drake y Chris Brown, entre otros.

Bad Bunny agregó que en ocasiones es un honor que lo inviten a participar en proyectos, pero reconoció que a veces no le da el tiempo.

“Ya llega un momento en donde tú tienes que decir ‘no, porque lo admiro, soy fan, diablo, está duro, grande, sé que eres una leyenda’, pero hay veces que ya… ¿Me entiendes? Tendría que sacar un tema diario”, añadió.

Fotos: Instagram/Wikipedia