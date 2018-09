07 / septiembre / 2018

La furia de Paris Jackson con un paparazzi por compararla con su padre

La modelo explotó en sus redes sociales, luego que un fotógrafo hiciera referencia a su padre.

Paris Jackson siempre ha sido muy tajante a la hora de dar su versión y su opinión sobre las situaciones que no le parecen bien. En las últimas horas vivió un momento de lo más desagradable, cuando un paparazzi la comparó con su padre Michael Jackson en la New York Fashion Week. Y claro, no dudó en mostrar su enfado a través de las redes sociales.

Paris acudió con un impresionante vestido corto ajustado con escote, cubierto completamente de lentejuelas rojas y unas sandalias negras con tacón de aguja. Su look debía llevarse todas las miradas, sin embargo, un comentario fuera de lugar se llevó todo el protagonismo, consigna La Vanguardia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) el 31 May, 2018 a las 3:27 PDT

Ocurrió cuando la modelo se iba del evento. Tras parar momentáneamente ante las cámaras, Paris continuó su camino. Al parecer, uno de los paparazzi no consiguió la foto que quería y le gritó: “¡Michael nunca hubiera hecho esto!”. Y a la modelo le enfadó mucho que nombraran a su padre.

Tras llegar a casa, Paris escribió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter explicando lo ocurrido. “Lo hacía… Mucho”, dijo refiriéndose a las veces en las que Michael Jackson había dejado a la prensa sin su foto. “¿Es que nadie se acuerda los cientos de disfraces únicos que se ponía siempre? Qué mier…”, agregó en otro de los tuits.

Fotos: Instagram.