07 / septiembre / 2018

No hay duda que de Los Simpson es una serie que a través de los años se mantiene vigente y el público le tiene mucho cariños a sus popular personajes por eso que cualquier noticia relacionada a ellos llama la atención.

Resulta que ahora Matt Selman, uno de los productores escogió redes sociales para dar a conocer un insólito error de temporalidad en uno de los episodios de la serie.

Este tiene que ver con el capítulo llamado Y con Maggie tres, estrenado el 22 de enero de 1995, en el que Homero recuerda la historia de cuando nació Maggie, su hija menor.

En uno de los flashback, se muestra a su esposa embarazada de la peque mientras habla con Homero en el living de la casa.

A primera vista la escena se ve de lo más común pero esta posee un error. Así es, setrata de un cuadro de la bebé que se puede apreciar en la pared, aún cuando ni siquiera ha nacido.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp

— Matt Selman (@mattselman) 5 de septiembre de 2018