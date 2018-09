05 / septiembre / 2018

Selena Gomez se refiere a la sobredosis de Demi Lovato y cuenta cuál fue su primera reacción

La cantante dijo en una entrevista con la revista Elle que no hizo ninguna declaración pública por respeto a su amiga.

Selena Gomez y Demi Lovato se conocen desde la más tierna infancia, y por lo mismo, la amistad entre ambas va mucho más allá de saludos por Instagram o fotos juntas en eventos. De hecho, la sobredosis de Demi golpeó fuerte a Selena, quien por primera vez se refirió al tema.

En entrevista con la revista Elle, la cantante habló del estado actual de su carrera musical y de la decisión de irse de Los Ángeles por su salud mental, pero también le dedicó unas palabras a su amiga.

Gomez contó algunos detalles de cómo reaccionó a las noticias sobre la sobredosis y al ingreso de urgencia en el hospital, pero lo hizo con muchísimo tacto, ya que es consciente de que debe tener cuidado con lo que revela.

“Todo lo que voy a decir es que me puse en contacto personalmente. No hice algo público. No quería”. Y es cierto, Selena no hizo ninguna declaración ni escribió nada en las redes sociales, pero gracias a unas fotos que los paparazzi le tomaron justo después de conocerse el estado de Demi Lovato, sabemos que le afectó mucho.

“La quiero, la conozco desde que teníamos 7 años, así que eso es todo lo que diré”, se limitó a contar.

