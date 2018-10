31 / octubre / 2018

Con dibujos le explicó a su pareja lo que las madres pasan mientras los papás duermen

Él no entendía por qué ella se despertaba siempre con sueño. Se vio obligada a explicárselo con papel y lápiz.

La llegada de un recién nacido a la familia es una bendición, sin embargo, ello trae consigo también una gran carga de trabajo para los padres, en especial para la madre, quien está obligada a amantar y hacer dormir al bebé.

Lamentablemente no todos empatizan con las sacrificadas madres que pasan noches sin dormir y al día siguiente deben levantarse a pesar de cansancio. Para todas ellas, Mattea Goff de Texas (EE.UU.) se ha convertido en una especie de referente al graficar a la perfección lo que muchas madres al rededor del mundo sienten.

Todo partió porque su esposo Kriss no entendía porque todas las mañanas ella se despertaba con mal humor y durante el día no tenía la energía de antes. Su pareja no lograba comprender que la falta de sueño de Mattea se debía a que se pasaba toda la noche amamantando e intentando hacer dormir al bebé, mientras él dormía plácidamente.

Por ello, Mattea no encontró nada mejor que dibujárselo para que comprendiera la difícil situación que ella estaba viviendo. Fue así como hizo una serie de dibujos en la que aparece con los pezones adoloridos y el pelo todo desarreglado, mientras Kriss duerme sin preocuparse de nada.

“El fin de semana pasado tuve problemas para encontrar las palabras (probablemente porque no he dormido nada) para expresar a Kriss por qué no estoy con el mejor humor en las mañana. Así que me senté con mi café y dibujé”, escribió junto a los dibujos en Facebook.

Los dibujos los subió a su cuenta de Facebook y rápidamente se viralizaron por la web, identificando a muchas mujeres que están (o han pasado) por lo mismo.

“Las madres se sentirían identificadas porque ese agotamiento es difícil de explicar a quien no lo ha vivido. Pero cuando puedes mostrarlo visualmente, es más fácil si no te salen las palabras”, dice.

En el dibujo también se refiere a los “pezones inútiles”, como una forma de referirse a su marido que está imposibilitado de amamantar a su hijo. Ese nombre fue el que esta madre eligió para dar nombre a una fan page que creó como una forma de explicarle a los hombres lo que es ser madre y las dificultades que ello acarrea.

Fotos: Facebook/Shutterstock