08 / octubre / 2018

Descubren a “El Guasón” grabando escenas en el metro de Nueva York

Joaquin Phoenix será el encargado de dar vida al popular personaje El Guasón , en su próxima película. Y esto no es menor ya que The Joker es uno de los personajes más icónicos del universo cinematográfico de DC Comics.

La cinta contará el origen del personaje que anteriormente había sido encarnado por Heath Ledger en la saga El Caballero de la noche y Jared Leto en Suicide Squad.

Si bien Todd Phillips, director del film hace semanas publicó un breve screen test (prueba de cámara) donde se ve al personaje, hoy ya sabemos cómo lucirá definitivamente lucirá en la cinta.

Tal como reportó el portal de espectáculos Just Jared, Joaquin Phoenix fue captado vestido como el Joker en una estación de metro en Brooklyn, Nueva York.

Así es, ya que el artista fue visto el sábado corriendo en la parada de tren usando el típico disfraz del personaje de DC Comics, junto a otras personas con máscaras de payaso.

En el lugar, también se vio a un hombre caracterizado como payaso sosteniendo un cartel que decía “Matar a los ricos”.

Además, antes de que comenzar a grabar usando el maquillaje, Joaquín fue descubierto durmiendo en un vagón.

Acá te dejamos algunas de las imágenes captadas en el metro neoyorquino.

Joaquin Phoenix Films ‘Joker’ Movie with Lots of Clowns on the Subway https://t.co/OykcHrU503 pic.twitter.com/IGzXsCpTsf — Amina thomas (@amina_jasimane1) 7 de octubre de 2018

I’m really liking the jokers new look. pic.twitter.com/OuGAGy368r — BautistaNY (@BautistaNY) 23 de septiembre de 2018

Leaked image of Joaquin Phoenix as the joker in the subway. 🔥🔥 pic.twitter.com/XwLfjWSRrZ — BautistaNY (@BautistaNY) 23 de septiembre de 2018